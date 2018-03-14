Уряд запустив реєстр субсидіантів

Кабінет міністрів України затвердив Положення про єдиний державний реєстр отримувачів субсидій. Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики України. Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду 14 березня 2018 року.

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений в Україні вперше в історії української незалежності. Доступ до реєстру буде відкритий лише для Мінсоцполітики та місцевих органів соціального захисту населення для призначення субсидій.

Реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.

Міністерство соцiальної політики України