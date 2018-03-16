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Павло Розенко: Постанова Уряду «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування» не встановлює жодних обмежень щодо кількості поїздок пільговиків

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Ухвалена вчора на засіданні Уряду постанова «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування» не встановлює жодних обмежень щодо кількості поїздок пільговиків. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ніяких обмежень у «30 поїздок на місяць» Уряд не затверджував. Це дезінформація, яка вчора активно крутилася в ЗМІ. Вчора Уряд затвердив мінімальну соціальну норму. Це гарантія, нижче якої місцевий орган влади не має права розраховувати монетизовану виплату пільговику! Права людини мають бути захищені від свавілля місцевих чиновників», - зазначив він.

Павло Розенко підкреслив, що органам місцевого самоврядування надано право встановлювати будь-яку кількість поїздок для пільговиків, але не меншу, ніж затверджена Урядом мінімальна соціальна норма. «Тобто, якщо місцева рада ухвалить рішення про монетизацію пільг, вона повинна встановити і відповідні соціальні нормативи», - пояснив він.

Віце-прем’єр-міністр зробив ще декілька важливих уточнень щодо некоректної інформації, яка вчора була поширена у низці ЗМІ щодо монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків.

За словами Павла Розенка, згідно із законодавством, пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз) або готівковій формі (це - норма Закону), а рішення про «монетизацію пільг» буде приймати виключно місцевий орган влади. «Зважаючи на те, що пільги на транспорт зараз фінансуються з місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів надав право саме місцевим органам вирішувати питання щодо безготівкової чи монетизованої форми пільг», - зазначив він.

«Лише тоді, коли місцева рада прийме рішення про «монетизацію», вступає в дію і «Порядок надання пільг у готівковій формі...», який вчора був схвалений Урядом!» - наголосив Віце-прем’єр-міністр.

«Ми продовжуємо децентралізацію в країні. Разом із фінансовим ресурсом, який був переданий із «центру» на місця, має зростати також відповідальність місцевої влади за рівень і якість життя українців. Ми в свою чергу, будемо уважно моніторити ситуацію в областях з метою недопущення звуження прав і свобод наших співгромадян!» - підсумував Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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