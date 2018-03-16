Уряд ліквідував черги за засобами реабілітації для людей з інвалідністю. Про це Міністр соціальної політики України заявив у Верховній Раді під час «Години запитань до Уряду».

«У Державному бюджеті на 2017 рік було передбачено 977 млн 600 тис. грн на забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, що становило лише 60 відсотків від заявленої потреби і утворювало майже річну чергу за отриманням таких виробів. Уряд вишукав резерви фінансування, та обсяги програми було збільшено на 652 мільйони гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між програмами Міністерства соціальної політики», - заявив Міністр.

Урядовець також висловив подяку членам Бюджетного комітету Верховної ради на чолі з Андрієм Павелком за те, що вони зробили можливим збільшення фінансування програми забезпечення засобами реабілітації.

«Завдяки цьому рішенню у 2017 році вперше в повному обсязі було забезпечено осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Було видано більше 400 тисяч одиниць технічних виробів, з них: 13,8 тисячі крісел колісних, 73,4 тисячі протезно-ортопедичних виробів і більше 36,5 тисячі засобів реабілітації. У 2018 році на реалізацію програми передбачено на 150 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році», - резюмував Андрій Рева.

Саме вирішення проблем фінансування дозволило Міністерству соціальної політики створити нову модель забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації, яка побудована на принципах адресності та прозорості.

Міністерство соціальної політики України