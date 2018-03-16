Павло Розенко: Порядок надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі буде запроваджуватися після відповідних рішень місцевої влади

Місцеві органи влади мають можливість самостійно вирішувати питання щодо монетизації пільг на проїзд чи збереження чинної системи розрахунку за перевезення пільговиків. Про це сайту «Главред» розповів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Рішення про монетизацію чи не монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті буде ухвалюватися місцевими органами влади. Саме вони мають вирішити, чи продовжуватиме існувати нинішня система розрахунку, чи буде введена монетизація пільг. Лише коли місцеві органи влади приймуть таке рішення, відповідний порядок, ухвалений Кабінетом Міністрів України, буде введений в дію у тому чи іншому регіоні нашої держави», - сказав він.

Павло Розенко ще раз наголосив, що інформація про те, що Уряд нібито обмежив кількість пільгових перевезень 30 поїздками на місяць, не відповідає дійсності. «Ми лише встановили мінімальну соціальну норму, нижче за яку місцевий орган влади не може приймати рішень щодо розрахунку монетизованої пільги. Таким чином, ми захистили права пільговиків від свавілля або можливих зловживань місцевої влади», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

«Місцевий орган влади може встановити будь-яку пільгову кількість перевезень на тому чи іншому виді транспорту для пільговиків, але не меншу, ніж соціальна норма, затверджена Урядом», - підкреслив він.

«Серед очевидних переваг монетизованої системи пільг — право вибору пільговиком виду транспорту, на якому йому їздити. Наприклад, на сьогодні практично обмежена можливість пільговика скористатися маршрутним таксі. Коли людина матиме на руках певну суму коштів, вона сама зможе вирішити, яким видом транспорту скористатися. Окрім того, людина матиме можливість взагалі не використовувати ці кошти на проїзд, а витратити їх на інші свої власні потреби», - пояснив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України