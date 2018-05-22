Уряд виділив 300 млн грн на закупівлю житла для сімей воїнів АТО

Кабінет Міністрів України в рамках реалізації політики соціального захисту воїнів, загиблих або поранених в зоні проведення антитерористичної операції, а нині операції Об’єднаних сил, виділяє 300 млн грн на придбання квартир для сімей воїнів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що Уряд змінив систему використання коштів. Гроші будуть надаватися адресно, без можливості вибудовувати корупційні схеми на цьому ресурсі. Ситуація має покращитися.

«Віднині ми надаємо гроші, і люди самі придбають житло. Є конкретна родина, вона отримає кошти, і за ці кошти сама придбає те, що вони хочуть придбати. Проблема вирішена системно, - сказав Глава Уряду. - Це наш обов’язок. Хотілося б виконувати свій обов’язок в більших обсягах, але це стане можливо, коли збільшимо зростання економіки. Це можливо, на цьому будемо концентруватися», - сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України