В Україні відбудеться XIIІ Міжнародний футбольний турнір для людей з особливими потребами Seni Cup 2018

24 травня у Києві на спортивній базі «Святошин» розпочнеться турнір Міжнародної Футбольної Ліги Seni Cup 2018 серед вихованців дитячих будинків-інтернатів та підопічних психоневрологічних інтернатних установ системи соціального захисту населення. Матчі відбуватимуться протягом двох днів – 24 та 25 травня й проходитимуть за правилами FIFA з суддівською командою від Федерації футболу України. Переможці національного етапу представлять Україну на міжнародному фінальному турнірі Seni Cup у Польщі.

Нагадаємо, щороку турнір проходить за підтримки Міністерства соціальної політики України та Посольства Республіки Польща в Україні. Багаторічними партнерами є Федерація футболу України, Федерація футболу України, Федерація футболу м. Києва, Асоціація футболу інвалідів України, компанія TZMO S.A., Страхова група PZU Україна, McDonald's, TM Globex. Водний партнер Seni Cup 2018 – природна «Моршинська». Офіційний партнер турніру – компанія Пластікс-Україна.

Також підтримку надають інші організації, установи, у тому числі Київська міська державна адміністрація.

Очікується, що у 2018 р. для участі у змаганнях до Києва приїдуть 12 команд:

– дитячих будинків-інтернатів:

1. Вінницька область Стрижавський дитячий будинок-інтернат 2. Донецька область Дружківський дитячий будинок-інтернат 3. Житомирська область Тетерівський дитячий будинок-інтернат 4. Одеська область Білгород-Дністровський дитячий будинок-інтернат 5. Сумська область Білопільський дитячий будинок-інтернат 6. Тернопільська область Мельнице-Подільський дитячий будинок-інтернат 7. Харківська область Шевченківський дитячий будинок-інтернат

– психоневрологічних інтернатів:

1. Донецька область Бахмутський психоневрологічний інтернат; 2. Донецька область Покровський психоневрологічний інтернат; 3. Івано-Франківська область Снятинський психоневрологічний інтернат; 4. Миколаївська область Баратівський психоневрологічний інтернат; 5. Полтавська область Пирятинський психоневрологічний інтернат.

Зі святом спорту учасників та гостей турніру привітає народна артистка України Наталія Бучинська. Гарний настрій та позитивну енергію подарують актори студії «Квартал 95».

Дати та час проведення матчів:

24 травня, 15:30 – 18:00

25 травня, 9:00 – 12:00

Місце: Київ, спортивна база «Святошин», Житомирське шосе, 19-й км

У Мінсоцполітики наголошують, що турнір має важливе соціальне значення, адже його місія – допомогти подолати дискримінацію, соціально адаптуватися та стати повноцінними членами суспільства, людям з інвалідністю, які наразі проживають в інтернатних установах.

Довідково

Турнір Seni Cup заснований у 2000 році в Польщі. У 2003 році ініціатором проведення турніру в Україні стала компанія «Белла-Трейд». Футбольні змагання відбуваються в Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Росії, Латвії, Литві, Білорусі та Україні.

Міністерство соціальної політики України