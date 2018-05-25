Андрій Рева: Монетизація пільги на проїзд забезпечить дотримання прав людей

Про це Міністр соціальної політики України повідомив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

Урядовець звернув увагу на те, що соціальні послуги надаються в межах нормативів, що встановлені чинним законодавством.

«Кабінетом Міністрів України, у повній відповідності до Закону, були визначені нормативи транспортного обслуговування, звертаю увагу – мінімальні нормативи. Тому що, відповідно до Бюджетного кодексу, фінансування пільг покладено на місцеві бюджети, і тому всі територіальні громади повинні забезпечувати його виконання», - пояснив Міністр.

Разом із тим, він зазначив, що обсяг надання пільги на проїзд визначається у відповідності до наявних ресурсів місцевого бюджету, але не нижче мінімального рівня, що був встановлений Урядом.

«Це означає, що будь яка територіальна громада може зробити це в інших (більших) розмірах та нормативах, і тому жодного обмеження прав людей, які мають право на пільгу, немає», - заявив Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України