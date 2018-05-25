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Всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі, - Павло Розенко

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Кабінет Міністрів України не ухвалював жодних рішень щодо обмежень прав переселенців на отримання пенсій. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко у Верховній Раді України під час «Години запитань до Уряду».

«Уряд не ухвалював жодних рішень щодо обмежень будь-яких прав вимушених переселенців на отримання пенсій. Окремі затримки з виплатами пенсій пов'язані лише зі зміною графіка виплат пенсій Пенсійним фондом України», - сказав він.

«Всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі. Жодних боргів перед переселенцями не буде», - запевнив Віце-прем'єр-міністр.

За його словами, всі управління Пенсійного фонду України зобов'язані повідомити громадянам про зміну графіка. «В абсолютній більшості областей України це питання на сьогодні вже знято», - зазначив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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