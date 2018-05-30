Павло Петренко: 1,5 млрд грн аліментів сплачено українським дітям з початку року

З початку року на користь найменших громадян з боржників стягнено 1,5 млрд грн. При цьому з початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває 6 лютого на користь дітей стягнено 1,14 млрд грн аліментів. Це на 34,4% більше за рівень зборів за відповідний період минулого року, коли виконавцям вдалося стягнути 853 млн грн. Про це сьогодні в ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Він зауважив, що головне завдання держави – створити умови для повноцінного розвитку найменших українців та забезпечити їм щасливе дитинство.

За словами Павла Петренка, Міністерство юстиції завжди приділяло особливу увагу забезпеченню інтересів дітей. Відомство реалізує низку ключових ініціатив, спрямованих на захист їхніх прав. У рамках проекту забезпечення українців безоплатною правовою допомогою неповнолітні мають право не лише на юридичну консультацію в центрах та бюро правової допомоги, а й на повноцінний адвокатських захист у всіх справах.

Ще один ключовий для Мін’юсту, Уряду та всіх органів влади проект – стягнення на користь дітей, які живуть в неповних сім’ях, заборгованості зі сплати аліментів. Минулого року Мін’юст дав старт ініціативі #ЧужихДітейНеБуває. Було прийняте законодавство, яке значно посилило відповідальність неплатників аліментів.

Завдяки нововведенням виконавцями Мін’юсту 120 тисяч українців було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Складено 16 709 протоколів про притягнення боржників до відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт. Понад 10 тисяч боржників оголошено у розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено майже 200 тисяч боржників.

«Результатом всіх цих кроків стало повернення з початку року українським дітям, які роками не бачили коштів від рідних батьків, 1,5 млрд грн аліментів», - додав Павло Петренко.

Міністерство юстиції України