Уряд запроваджує пілотний проект із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства. Кожному новонародженому «пакунок малюка» від держави З 1 вересня 2018 року батьки новонароджених отримають додаткову допомогу від д

Уряд запроваджує пілотний проект із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.

Кожному новонародженому «пакунок малюка» від держави

З 1 вересня 2018 року батьки новонароджених отримають додаткову допомогу від держави – «пакунок малюка». Кожна мама отримає в пологовому будинку для своєї дитини пакунок з найнеобхіднішими для малюка речами – це одяг, підгузки, ковдри, дитяча олійка та крем, присипка, пляшечка, соска, пустушка, серветки, пелюшки, термометр, а також навчальні матеріали щодо догляду за дитиною. Кожна дитина, з 400 тисяч, які щороку народжуються в Україні, отримає від держави речі, які потрібні в перші дні життя.

«Муніципальна няня» в допомогу працюючим батькам

З 1 січня 2019 року запроваджується проект «Муніципальна няня», який дозволить батькам зменшити витрати на послуги няні для дитини. Держава відшкодовуватиме батькам послуги няні, що доглядає за дитиною до 3-х років, через надання податкової знижки. Розмір відшкодування – один прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років (станом на 1.01.2018 це 1492 грн.) – за кожний місяць роботи няні. Батьки заключають офіційний договір з нянею, а держава повертатиме батькам гроші за її послуги.

Підтримка відповідального батьківства

З 1 січня 2019 року кожна майбутня родина отримає можливість пройти безоплатне медичне обстеження, щоб убезпечити народження дітей з вродженими вадами. За даними Держстату, щороку в Україні 10% дітей народжуються з вадами, що призводять до інвалідизації та смерті. Медичне обстеження майбутніх батьків допоможе зменшити цей сумний показник. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, матимуть право пройти безоплатне медичне обстеження на TORCH-інфекцію (вірус герпесу, вірус краснухи, токсоплазми, цитомегаловірус, парвовірус, ентеровірус, віруси гепатитів В, С, ВІЛ).

Бонуси для громад, дружніх до дитини

Уряд стимулює отримання громадами статусу ЮНІСЕФ «Громада дружня до дітей та молоді». Громади, міста, що матимуть такий статус, зможуть розраховувати на додаткові надходження до своїх бюджетів, які можна спрямувати на розвиток дитячої інфраструктури, створення комфортних умов для розвитку та навчання дітей. З наступного року громади, дружні до дітей, отримають до своїх бюджетів додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 1% – це 150-700 тисяч грн. на рік в розрахунку на 10 тисяч населення. Великі громади, населення яких складає 1 мільйон осіб, отримають додатково до бюджетів від 15 до 70 млн.грн.

http://koda.gov.ua/news/uryad-zbilshuie-pidtrimku-rodin-z-ditm/