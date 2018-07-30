Андрій Рева: Зміни в порядку призначення субсидій передбачають, що її отримуватимуть виключно ті, хто потребує такої допомоги

Про це заявив Міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю журналістам.

За словами Міністра притік нових субсидіантів припинився, тобто, усі хто мали право на підтримку, та звернулися за допомогою до держави, вже знаходяться в системі надання субсидій. Разом із тим, було виявлено, що 923 тисячі таких домогосподарств декларували нульові доходи.

"Позиція перша - процес верифікації, який проводить Мінфін, показує, що деякі субсидіанти зі задекларованими нульовими доходами витрачають сотні тисяч гривень на купівлю товарів та послуг. Причому, в деяких випадках, одразу після призначення субсидії. Позиція друга - по площі житлових приміщень, чому за гроші платників податків повинні утримуватись маєтки, в той час, коли власники такого житла мали би утримувати його самі? І позиція третя - для отримання субсидії люди по документах роз'їжджалися - жінка з дітьми залишалася в одній квартирі з нульовими доходами, чоловік який працює переїжджав до батьків, а там теж через комісію його доходи не враховувались. Все це було системно проаналізовано, і в 329-й постанові Уряду прийняті відповідні рішення з однією метою - заможні люди не мають отримувати субсидію, а всі хто потребують допомоги повинні її отримати", - заявив Андрій Рева.

Міністерство соціальної політики України