Фондом соціального страхування України буде зменшено кількість перевірок страхувальників (роботодавців)

19 липня 2018 року відбулося позачергове засідання правління Фонду, проведення якого зумовлено необхідністю прийняття рішень щодо оновлення нормативно-правових актів з питань статутної діяльності Фонду.

Одним із ключових питань, яке було схвалено правлінням – це Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Порядком впроваджуються нові підходи до обслуговування страхувальників та упередження можливих помилок при визначенні розміру допомоги та страхових виплат страхувальниками.

Так, робочими органами виконавчої дирекції Фонду до прийняття рішення про проведення фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності буде запроваджено попередній контроль щодо правильності нарахування таких виплат та у разі виявлення помилок надано рекомендації страхувальнику щодо їх усунення.

Цей крок дозволить мінімізувати ризик затримок при виплаті допомоги по тимчасовій втраті працездатності та, в подальшому, зменшити навантаження на роботодавців за рахунок спрощення звітності.

Крім того, Порядок дозволить уникнути в подальшому здійснення перевірок страхувальників (роботодавців) Фондом в питаннях фінансування допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Також, було прийнято такі рішення: внесення змін до порядків надання застрахованим особам матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Було затверджено Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, які Фонд здійснює потерпілим на виробництві та членам їх сімей, привівши його у відповідність до норм діючого законодавства.

Крім того, правління Фонду у новій редакції затвердило Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Затверджено порядки списання Фондом безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів та списання кредиторської заборгованості Фонду, строк позовної давності якої минув.

Також внесено зміни до граничної чисельності працівників та структури виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Міністерство соцiальної політики України