У Мінсоцполітики обговорили питання захисту прав осіб, які постраждали від злочину торгівлі людьми

24 липня 2018 року відбулось засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми під головуванням заступника Міністра соціальної політики Наталії Федорович.

Основною темою засідання стали питання щодо протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та втягнення у незаконну діяльність, захист прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та перебувають в ув’язненні за кордоном.

Засідання Міжвідомчої ради відбулось за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Адміністрації Президента України, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з питань праці, Служби безпеки України та Державної служби статистики.

Також участь у засіданні взяли представники Посольства США в Україні, міжнародних та громадських організацій, таких як Представництво МОМ в Україні, ОБСЄ в Україні, ГО «Ла Страда - Україна», Міжнародна громадська організація «Кампанія А21», Всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми, ГО «Центр – Розвиток демократії».

Учасники обговорили питання щодо ситуації з протидії торгівлі людьми в Україні, аналізу функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Заступник Міністра Наталія Федорович розповіла присутнім про те, що трудова експлуатація – найпоширеніший вид експлуатації громадян України як за кордоном, так і на теренах нашої держави. Міністерство соціальної політики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми 317 громадянам, які постраждали від трудової експлуатації. Вона також підняла питання захисту прав громадян, яких було втягнуто у злочинну діяльність на території Російської Федерації, Королівства Таїланд, Греції та Італії. На сьогоднішній день на території Російської Федерації за переміщення та розповсюдження наркотичних речовин засуджено 2301 громадян України.

Також відбулося обговорення заходів, пов'язаних із Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, до якого Міністерство соціальної політики проводить широкомасштабну інформаційну кампанію.

Наталія Федорович підкреслила важливість реалізації заходів з метою підвищення обізнаності вразливих груп населення щодо нових тенденцій у сфері торгівлі людьми, зокрема з метою трудової експлуатації, організації роботи щодо виявлення постраждалих та надання їм допомоги.

Довідково

У 2013 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було проголошено 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми та зазначено, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну проблему торгівлі людьми і привертати увагу до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від цього злочину.

Міністерство соцiальної політики України