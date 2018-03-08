Зміни до порядку призначення субсидій для їхньої адресності це, в першу чергу, ефективне використання коштів платників податків

Новою редакцією Положення про порядок призначення житлових субсидій, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 84, що вступило в дію з першого травня цього року, передбачено більш адресний підхід до призначення житлових субсидій.

Нагадуємо про зміни, що були прийняті до порядку призначення субсидій, зокрема:

врахування під час призначення субсидії доходів дружини (чоловіка) незалежно від їх місця реєстрації;

непризначення субсидії, якщо у власності особи зі складу домогосподарства є транспортний засіб, якому менше п’яти років (крім мопеда та автомобілів, які отримані через органи соціального захисту населення) з можливими виключеннями лише в окремих випадках за рішенням комісії органу місцевого самоврядування;

непризначення субсидії, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м – для будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

непризначення субсидії, якщо в особи зі складу домогосподарства відсутній дохід, або дохід менший ніж мінімальна заробітна плата, або працездатна особа не сплачує єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за винятком осіб, які навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, або такі особи отримували один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю) (лише в окремих випадках за рішенням Комісії, окрім випадку, коли такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії);

врахування доходів від реалізації молока у розмірі 30 % нарахованих сум;

надання комісіям права приймати рішення про призначення субсидії за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на відповідному обліку і проживають у житловому приміщенні без реєстрації та договору оренди житла;

призначення непрацездатним особам субсидії за рішенням Комісії на понаднормову площу житла, яка не може перевищувати більш ніж на 30 % соціальну норму;

введення обов’язку отримувача субсидії сплачувати обов’язкову частку плати за послуги (раніше отримувач субсидії міг взагалі не сплачувати за послуги, якщо розмір субсидії перевищував вартість спожитих послуг), при цьому залишається право використати зекономлену суму субсидії у наступних місяцях на оплату послуг, спожитих понад соціальні нормативи;

призначення субсидії за рішенням Комісії за наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати обов’язкової частки платежу, загальна сума яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання права представникам об’єднаних територіальних громад здійснювати прийом заяв на призначення субсидії та передачу їх органам соціального захисту населення.

Варто зазначити, що, як і раніше, житлова субсидія за рішенням Комісії може бути призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

Міністерство соцiальної політики України