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Уряд виділяє по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, – Володимир Гройсман

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Кабінет Міністрів України в рамках політики підтримки українців на окупованих територіях ухвалює рішення про виділення по 100 тис. грн сім’ям політичних в’язнів, які перебувають в тюрмах в Росії та на окупованих територіях. Рішення озвучив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Російська агресія триває. Українська земля сьогодні поневолена. Люди в окупації. Треба пам’ятати про кожного, хто потерпає від обмеження прав, – сказав Володимир Гройсман. – Ми ухвалюємо рішення про підтримку родин політичних в’язнів і виділяємо по 100 тис. грн».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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