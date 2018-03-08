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Уряд залишив незмінною ціну на газ для населення до 1 вересня

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Уряд продовжив дію постанови №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» до 1 вересня 2018 року. Відповідне рішення схвалене на засіданні Уряду у четвер, 26 липня. Відповідно до документу, ціна на газ для населення залишається незмінною.

Нагадаємо, питання ціноутворення на газ для населення є однією з ключових тем переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Переговори наразі тривають. В Уряді України наголошують, що ціна на газ - надто чутлива тема, аби підходити до її вирішення виключно математичним способом.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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