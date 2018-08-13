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Геннадій Зубко: 67% об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств готові до опалювального сезону

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В країні йде планова підготовка до нового опалювального сезону 2018-2019 рр. І в цьому контексті важливо в першу чергу забезпечити технічний стан підприємств ТКЕ, соціального сектору (дитячі садки, школи, медичні заклади) та житлового.

На цьому в ефірі ТК «Україна» наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми рухаємося згідно з напрацьованим планом підготовки до опалювального сезону. Практично дві третини об’єктів соціального сектору і теплопостачальних підприємств — 67% — вже готові до зими. І такий моніторинг ми проводимо щомісяця. Нам важливо в першу чергу, як йде підготовка на місцях та скільки коштів виділяється органами місцевого самоврядування на ці потреби. У минулому році бюджети розвитку на місцях складали 192 млрд грн, у 2018 році ми очікуємо — 220 млрд грн. Але, на жаль, на сьогодні видатки на регламентні роботи на підготовку до опалювального сезону складають не більше 3%», – підкреслив Геннадій Зубко. За його словами, більша частина коштів з бюджетів розвитку йде на дорожню інфраструктуру, оздоблення, реновацію, капітальні ремонти соціального сектору тощо. «Для нас важливо досягнути рівня 20%, які будуть витрачатися органами місцевого самоврядування на підготовку до опалювального сезону», - зазначив урядовець.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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