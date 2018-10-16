Мінсоцполітики: в Україні видано понад 30 тисяч «пакунків малюка»

Про це заявила на брифінгу у Кабінеті Міністрів України заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна. Вона підкреслила, що це пілотний проект із соціального захисту сімей та підтримки відповідального батьківства. «Пакунок малюка» може отримати як мама, так і батько малюка. Він надається також у пологових будинках, як державної, так і приватної форми власності. Також такий пакунок можуть отримувати батьки-усиновителі та патронатні родини.

Олександра Чуркіна наголосила, що «пакунок малюка» жодним чином не впливає на отримання грошової виплати при народженні дитини. Це окрема додаткова допомога кожній дитині, що народилась, яка ніяк не впливає на обчислення сукупного доходу родини, якщо вона подає документи до органів соцзахисту. Заступник Міністра зазначила, що на сьогодні понад 30 тис. пакунків малюка відправлено до 23 регіонів України.

Генеральний директор Директорату стратегічного планування і євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я Ірина Литовченко у своєму виступі зупинилась на методичних рекомендаціях, які надало МОЗ при формуванні «пакунку малюка», зокрема, не включати до його складу жодних медикаментів та відмовитись від пляшечок та сумішів для грудного вигодовування.

Директор офісу UNOPS Андрій Буряковський зазначив, що потреба у пакунках малюка на вересень-грудень 2018 року – 114 778 штук, а його вартість 3 377 грн 30 коп. Він підкреслив, що економію за 2018 рік у розмірі 179 млн грн UNOPS буде пропонувати залучити на «пакети малюка» на 2019 рік.

Керівник напрямку соціальної політики UNICEF Артур Айвазов наголосив, що незабаром у «пакеті малюка» з'явиться і пакет «освітніх матеріалів», які зараз перебувають у стадії розробки.

Підсумовуючи усі виступи Олександра Чуркіна підкреслила, що проект є пілотним, зараз вивчаються всі відгуки і пропозиції, які обов'язково будуть враховані в майбутньому.

Міністерство соцiальної політики України