Мінрегіон максимально спрощує процедури будівництва гуртожитків для військовослужбовців, - Геннадій Зубко

Для забезпечення українських захисників житлом Мінрегіон максимально спрощує процедури будівництва гуртожитків для військовослужбовців. Ми прийняли постанову, якою спростили й прискорили дозвільні процедури та отримання документів щодо будівництва таких гуртожитків. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«У Державному бюджеті на 2018 рік ми передбачили, що нове будівництво та реконструкція об’єктів казарменого та житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків) не потребує отримання містобудівних умов та обмежень. Мова про будівництво на землях Міноборони, на території військових частин, установ, організацій Збройних Сил України. При цьому будівництво здійснюватиметься з дотриманням ДБН, стандартів та всіх нормативно-правових документів. Також дозволили будівництво гуртожитків на території військових містечок за спрощеною процедурою. Це дозволить максимально прискорити таке будівництво та введення в експлуатацію об’єктів», - наголосив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України