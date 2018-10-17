«Пакунок малюка» - це створення системного урядового сервісу для всіх новонароджених

Урядова ініціатива «пакунок малюка» - це пілотний національний проект з соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, який стартував 1 вересня поточного року. «Пакунок малюка» надається всім родинам, в яких народжуються діти. На цьому наголошувалося сьогодні під час прес-конференції в Будинку Уряду.

Зокрема, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна підкреслила, що в Україні даний проект - це «новий ідеологічний підхід, оскільки «пакунок малюка» працює на превенцію, на ранню допомогу та має всенаціональне охоплення». «Сам проект направлений на створення стабільної системи захисту здоров’я матері та дитини та формування відповідального батьківства в Україні», - додала вона.

Олександра Чуркіна наголосила, що «пакунок малюка» надається всім новонародженим дітям, незалежно від місця народження, після подачі відповідної заяви до управління соціального захисту.

Однак, за її словами, «пакунок малюка» в жодному разі не впливає на отримання грошової виплати – це окрема додаткова натуральна допомога, яка надається кожній дитині, яка народилася. Також пакунок не впливає на обрахування сукупного доходу родини, якщо він потрібен для надання інших соціальних виплат.

Як повідомила гендиректор Директорату стратегічного планування і євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я Ірина Литовченко, до «пакунка малюка» МОЗ рекомендувало не включати жодних медикаментів, бо їх має призначати лікар, та жодних пляшечок і дитячих сумішей, бо необхідно підтримувати грудне вигодовування.

Директор офісу UNOPS Андрій Буряковський наголосив на привабливості проекту «пакунок малюка», оскільки - це «створення системного урядового сервісу, що задовольнятиме потреби сімей, в яких народжуватимуться діти».

Він підкреслив, що регіони вчасно та відповідно до замовлень отримають «пакунки малюка». Вартість одного пакунка складає 3 тис. 377 грн 80 коп.

Андрій Буряковський також повідомив, що прогнозна економія коштів від запланованих з даного проекту складає понад 179 млн грн, і як ними розпорядитися, мають вирішити регіони та Уряд. Офіс зі свого боку рекомендує закупити додаткові «пакунки малюка», щоб забезпечити плавний перехід на початок 2019 року.

Довідково

30 травня 2018 року затверджено Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

20 червня Уряд затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Міністерство соціальної політики провело масштабну роботу щодо самого наповнення пакунка малюка, і до його складу входять 25 речей, необхідних при народженні малюка.

На сьогодні «пакунки малюка» отримують 23 регіони, Донецька та Луганська області наразі ведуть документальне оформлення щодо отримання таких пакунків.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України