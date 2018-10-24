Реєстр субсидіантів та гаряча телефонна лінія дозволять налагодити якісний зворотній зв'язок для контролю бюджетних коштів

Про це заявив під час прес-брифінгу на тему "Напередодні опалювального сезону: субсидії по-новому, заходи з підвищення адресності" генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Він повідомив, що з липня цього року відкрито доступ для усіх громадян до єдиного реєстру отримувачів субсидій https://subsidii.ioc.gov.ua/ , де кожен ввівши адресу може дізнатися про те, чи отримує домогосподарство субсидію, у повній відповідності до вимог чинного законодавства в частині захисту персональних даних.

Фахівець поінформував про те, що нещодавно розпочала роботу гаряча телефонна лінія за номером 0800-50-27-57. Зателефонувавши за цим номером (у робочий час, з 9:00 до 18:00 в будні) кожен громадянин зможе повідомити про випадки безпідставного отримання будь якого виду державної соціальної допомоги, що виплачуються органами соціального захисту населення, або ж розповісти про факт порушення законодавства чиновниками при призначенні такої допомоги, зокрема субсидій.

"За допомогою цієї гарячої лінії кожен громадянин України може донести до Міністерства інформацію про те, що хтось незаконно отримує будь яку державну соціальну допомогу, або про те, що до нього вживались заходи зі сторони органів соціального захисту населення, які не відповідають нормам чинного законодавства. На підставі звернень будуть проводитись перевірки відповідних даних", - пояснив Віталій Музиченко.

Він також зазначив про те, що на сьогоднішній день надійшла значна кількість скарг, коли громадянами відмовляють у призначенні субсидій усно або телефоном - жодна така відмова не має наслідком позбавлення громадянина права подання заяви на отримання субсидії.

"Наша рекомендація - подавати відповідні заяви в офіційному порядку, тобто, звертатися в паперовій або в електронній формі, фіксувати це, і очікувати на розгляд зі сторони органів соціального захисту населення. Рекомендуємо вже зараз визначатись, та, за наявності потреби та підстав, оформляти відповідну соціальну допомогу. Зі своєї сторони ми і надалі будемо проводити роботу для того, щоби соціальна допомога, гроші платників податків, потрапляли до тих громадян, які цього реально потребують", - резюмував він.

Міністерство соцiальної політики України