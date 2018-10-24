Усна відмова у наданні субсидії є неправомірною - селекторна нарада в Мінсоцполітики

22 жовтня 2018 року в Міністерстві соціальної політики України відбулась селекторна нарада під головуванням заступника Міністра соціальної політики України Лариси Попової з керівниками обласних та Київського міського департаментів соціального захисту населення, присвячена змінам у порядку призначення субсидій та пов'язаними з цим питаннями.

Зі сторони Міністерства участь у заході також взяли генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Віталій Музиченко та фахівці Мінсоцполітики.

Представники Міністерства поінформували колег з регіонів про зміни у порядку призначення субсидій, які були запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №841, та заслухали інформацію від керівників департаментів соцзахисту щодо ситуації з перепризначенням субсидій на новий опалювальний період, а також відповіли на уточнюючі запитання щодо нового порядку.

Зокрема, значну частину відповідальності відтепер покладено на комісії утворені при місцевих органах влади, які розглядатимуть кожне питання щодо призначення чи непризначення субсидії в індивідуальному порядку. Нововведення торкнулись і розрахунку суми субсидії, відтепер до суми доходів домогосподарства не зараховуються аліменти, а домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні з розділеними особовими рахунками, призначатиметься субсидія на їхню частину опалювальної площі, якщо та не перевищує встановлений норматив.

Окрему увагу було приділено важливості проведення навчання для працівників районних та міських органів соціального захисту, для цього кожна область вже запланувала проведення відповідних селекторних нарад на місцевому рівні.

"Хочу акцентувати увагу всіх учасників наради, по-перше, на процесі автоматичного призначення субсидій, по-друге, на роботі комісій - їхнє завдання це допомогти людям, які опинились у важких життєвих обставинах отримати субсидію. Дуже важливе питання, яке хвилює людей, це усна відмова у призначенні субсидій - це неприпустимо, кожна людина має право подати заяву та декларацію і отримати чітку відповідь щодо результатів їх розгляду. Окреме питання - недопущення черг, прошу врегулювати свій режим роботи таким чином, щоби запобігти цьому явищу", - резюмувала Лариса Попова.

Міністерство соцiальної політики України