Уряд компенсує комунальні витрати тим сім’ям, які не встигли оформити субсидію

Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги. Навіть якщо документи буде подано у листопаді чи грудні.

Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону.

Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці. Це гарантовано Постановою КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Механізм оформлення житлових субсидій й надалі простий. Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно.

Готові документи можна:

• самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики, сільських і селищних рад;

• надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

• відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua )

Протягом кількох тижнів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися також он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua .

Якщо Вам безпідставно відмовляють, звертайтеся на урядову гарячу лінію 15-45. Звернення буде зафіксовано та надіслано відповідним структурам для оперативного реагування.

Міністерство соцiальної політики України