25. 10. 2018
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Уряд компенсує комунальні витрати тим сім’ям, які не встигли оформити субсидію

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Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги. Навіть якщо документи буде подано у листопаді чи грудні.

Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону.

Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці. Це гарантовано Постановою КМУ № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Механізм оформлення житлових субсидій й надалі простий. Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно.

Готові документи можна:
• самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики, сільських і селищних рад;
• надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання.
• відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua )

Протягом кількох тижнів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися також он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua .

Якщо Вам безпідставно відмовляють, звертайтеся на урядову гарячу лінію 15-45. Звернення буде зафіксовано та надіслано відповідним структурам для оперативного реагування.

Міністерство соцiальної політики України

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