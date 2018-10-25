Зміни до порядку призначення житлових субсидій розширюють коло їх отримувачів

Головна філософія програми житлових субсидій - допомогу повинен отримати кожен, хто її потребує.

Саме тому, вивчення фахівцями проблемних питань під час реалізації програми житлових субсидій, дозволило внести потрібні зміни до діючого механізму для адресного надання допомоги.

Проаналізуємо ці зміни більш детально.



Якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, субсидію призначатимуть на загальних умовах. Це означає, що якщо відсутня сплата єдиного соціального внеску не з вини громадянина, а через неплатежі установи де він або вона працює, то субсидія буде призначена. Таким чином громадяни, які працюють та чесно сплачують податки будуть захищені від негативних факторів, які від них не залежать.

Якщо ЄСВ не сплачується через відсутність роботи, то субсидія буде надана безробітним у сільській місцевості та райцентрах, а також безробітним у містах за умови перебування на обліку в центрі зайнятості. Субсидія - це державна допомога, яка фінансується коштами платників податків, а тому важливим є забезпечення адресності цієї допомоги для цільового використання кожної гривні цих коштів. І саме тому, допомогу мають отримувати ті громадяни, які дійсно опинились у важких життєвих умовах, а не бажаючі зекономити за рахунок інших, відмовляючись при цьому від роботи. Проте, є об'єктивна різниця між умовами та можливістю працевлаштування у великих містах та в маленьких містечка та селищах: якщо у містах є дефіцит робочої сили, то в селищах навпаки - дефіцит робочих місць. З урахуванням цього було ухвалено зазначену норму, яка вимагає від мешканців міст перебування на обліку в центрах зайнятості, як ознаку того, що людина намагається вийти зі скрутної ситуації та заробити кошти чесною працею, а під час складного періоду їхнього життя держава надасть необхідну підтримку у вигляді субсидій.

Субсидія призначатиметься громадянам, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, це потрібно підтвердити документально. Якщо ж ЄСВ не сплачується за кордоном, то такі громадяни мають можливість укласти договір про сплату єдиного соціального внеску в Україні, та отримати право на субсидію.

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК), чи сім’ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію на основі звернення на Комісію. Саме спеціальні Комісії утворені при місцевих органах влади визначатимуть у кожній конкретній ситуації, чи дійсно домогосподарство потребує допомоги. Такий індивідуальний підхід дозволить забезпечити адресність підтримки та уникнути відмов у її наданні через формальні перепони.

Субсидія нараховуватиметься на опалювальну площу, яка не перевищує 120 квадратних метрів для квартир та 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Під час реалізації програми субсидій виявились ситуації, коли людям відмовлялось у допомозі через перевищення норм площі помешкання, при тому опалювальна площа була значно меншою через, наприклад, прибудови господарських приміщень до звичайних сільських будинків. Прибудови не опалювались, а отже, на них не витрачалась субсидія. Розрахунок субсидії на опалювальну площу дозволить уникнути цієї штучної перепони.

Передбачено отримання субсидії для категорій громадян на понаднормову площу, але не більше за 30% від норми, а саме: для отримувачів пенсій у зв'язку зі втратою годувальника; отримувачів пенсій за вислугою років; отримувачів соціальної допомоги за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також, залишено без змін норму для неврахування норм площі для багатодітних сімей та будинків сімейного типу.

Субсидія буде призначена тим домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні, що перевищує норми площі, та мають розділені особові рахунки. Практика надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг показала, що існують випадки, коли у великих за площею житлових приміщеннях проживають одразу декілька сімей, наприклад у будинках, які отримані в спадок. Але, через велику площу таких будинків раніше їм було відмовлено в отриманні допомоги, не зважаючи на розмір їхнього доходу. Відтепер такі сім'ї отримуватимуть субсидію в розрахунку не на загальну опалювальну площу, а на ту яка належить саме їм, звісно, якщо вона не перевищуватиме встановлені норми.

Відтепер при розрахунку розміру субсидії не враховуватимуться аліменти сплачені на дитину. Не враховуватиметься і отримана домогосподарством спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят. У таких випадках, сума субсидії буде більшою через неврахування частини доходів, які бралися до розрахунку раніше.

Громадяни сплачуватимуть лише вартість фактично спожитої послуги. Тобто, якщо газу, води чи електроенергії спожито менше за обов'язковий платіж, то сплачено буде рівно за спожите.

Варто також зазначити, що потреба у повторних зверненнях до органів соціального захисту населення через зміни у порядку нарахування розміру субсидій - відсутня. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі на опалювальний сезон. Ті, хто раніше не звертався за субсидією, може зробити це у будь який зручний для себе час.

Наголошуємо, що відмова у субсидії в усній формі - протиправна. Кожен має право звернутись за субсидією та отримати офіційне рішення від органу соціального захисту населення. У випадках порушення прав просимо звертатись за телефонами гарячої урядової лінії 15-45 та спеціальної гарячої лінії для таких випадків за номером 0-800-502-757.

Міністерство соцiальної політики України