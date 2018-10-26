26. 10. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Підвищення цін на житлово-комунальні послуги не позначиться на отримувачах субсидій, - Андрій Рева

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів в ефірі телеканалу "Прямий" про основні принципи програми житлових субсидій у контексті зміни ціни на природній газ для опалення.

За словами урядовця, відмінність житлово-комунальних послуг від будь яких інших товарів полягає у їхній життєвій необхідності для людей в зимовий період, а тому програма житлових субсидій є безальтернативною.

"Людина не може прожити без житлово-комунальних послуг, оскільки не можна вижити взимку в приміщенні, яке не опалюється. І, коли у людини відсутні можливості придбати тепло за встановленою виробником ціною, обов'язок держави їй допомогти, а ця допомога називається субсидією", - пояснив Міністр.

Він також акцентував увагу на тому, що отримувачі субсидій не відчують коливань ціни на газ, оскільки їхня частка оплати залишиться незмінною.

"Субсидія залежить від двох факторів - від розміру тарифу та від доходів громадян. Якщо доходи громадян не змінюються, а тариф зростає, то сума коштів яку людина сплачує за опалення не змінюється, а зростання тарифу компенсується збільшенням субсидії. Тобто, сума, яку сплачує держава за людину зростає по мірі зростання тарифів, а для людини залишається без змін", - заявив Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2012 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            