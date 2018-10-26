Підвищення цін на житлово-комунальні послуги не позначиться на отримувачах субсидій, - Андрій Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів в ефірі телеканалу "Прямий" про основні принципи програми житлових субсидій у контексті зміни ціни на природній газ для опалення.

За словами урядовця, відмінність житлово-комунальних послуг від будь яких інших товарів полягає у їхній життєвій необхідності для людей в зимовий період, а тому програма житлових субсидій є безальтернативною.

"Людина не може прожити без житлово-комунальних послуг, оскільки не можна вижити взимку в приміщенні, яке не опалюється. І, коли у людини відсутні можливості придбати тепло за встановленою виробником ціною, обов'язок держави їй допомогти, а ця допомога називається субсидією", - пояснив Міністр.

Він також акцентував увагу на тому, що отримувачі субсидій не відчують коливань ціни на газ, оскільки їхня частка оплати залишиться незмінною.

"Субсидія залежить від двох факторів - від розміру тарифу та від доходів громадян. Якщо доходи громадян не змінюються, а тариф зростає, то сума коштів яку людина сплачує за опалення не змінюється, а зростання тарифу компенсується збільшенням субсидії. Тобто, сума, яку сплачує держава за людину зростає по мірі зростання тарифів, а для людини залишається без змін", - заявив Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України