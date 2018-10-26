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Павло Розенко: Необхідно прискорити темпи виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю

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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко ініціюватиме проведення окремого засідання Уряду щодо виконання плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Про це він сказав сьогодні у ході засідання Ради у справах осіб з інвалідністю.

«На сьогодні із 21 рекомендації, які були детально розписані для забезпечення виконання Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю, виконано в повному обсязі – 15 завдань, виконано частково та подовжують виконуватись – 60, не виконано – 3. Очевидно, що такі темпи виконання відповідних рекомендацій і плану дій є незадовільними. Тому я, як Віце-прем’єр-міністр України, буду ініціювати проведення окремого засідання Кабінету Міністрів України, яке буде присвячене цьому питанню», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр закликав міністерства і ЦОВВ прискорити темпи виконання відповідних рекомендацій. «Після сьогоднішньої розмови є ще 1,5-2 місяці, щоб зробити висновки і надолужити темпи реалізації плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю. Адже на Уряді кожен міністр звітуватиме особисто. І це не буде формальним звітом, це буде серйозна розмова на тему того, як кожен виконує свої зобов’язання», - наголосив Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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