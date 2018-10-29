Процес монетизації субсидій розпочнеться в 2019 році, – Володимир Гройсман

Процес монетизації субсидій, який відбуватиметься в Україні вперше, розпочнеться вже з наступного року, розповів в інтерв’ю агенції «Укрінформ» Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що загальний обсяг адресної допомоги, передбачений проектом Державного бюджету на 2019 рік, становить 55 млрд грн, що на 4 млрд грн більше цьогорічного показника.

«А саму монетизацію субсидій проведемо в декілька етапів. Розпочинаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше. Частині, а це 1 млн 300 тис. домогосподарств, ми вже виплачуємо зекономлені кошти. В середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству. Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг», - пояснив Володимир Гройсман.

За планом монетизацію потрібно провести до осені 2019 року – до настання наступного опалювального сезону. «Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі. Звісно, бюрократія цьому не сприяє. Але вона ніколи й нічому не сприяє. Це величезний обсяг роботи, і ми з усім впораємось», - запевнив Глава Уряду.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України