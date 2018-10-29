Глава Уряду доручив забезпечити ретельний моніторинг початку опалювального сезону та процесу надання субсидій

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку активно відслідковувати ситуацію із початком опалювального сезону на місцях. Одночасно Міністру соціальної політики України Андрію Реві доручено забезпечити ритмічність процесу надання громадянам субсидій на оплату комунальних послуг. Доручення дані за підсумками оперативної наради.

«Багато українців думають про те, що це Уряд починає опалювальний сезон. Насправді опалювальний сезон розпочинають органи місцевого самоврядування, - сказав Володимир Гройсман. – Ми як Уряд зробили все, аби забезпечити старт опалювального сезону вчасно і без затримок. Газові сховища заповнені, резерви створені. Газ ми подали всім теплокомуненерго. Від держави тут жодних перепон немає. Важливо, аби всі підприємства і мери тепер спрацювали кваліфіковано. Потрібна буде допомога - ми допоможемо».

Глава Уряду звернув увагу Віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка на механізм такої допомоги. «Просив би, Геннадію Григоровичу, налагодити моніторинг по кожному регіону. Щоденно збирати інформацію. Там, де є проблеми, просив би, аби фахівці Міністерства (Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ) виїжджали і дивилися, як можна вирішити місцеві локальні проблеми», - додав Глава Уряду.

Говорячи про субсидії, Володимир Гройсман звернув увагу, що, за розрахунками Уряду, біля 7 млн домогосподарств мають право на субсидії. І безпідставні відмови від допомоги – неприпустимі.

«Ми (на рівні Уряду) усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, які мають враховувати окремі обставини кожної сім’ї, яка потребуватиме субсидії. Просив би, аби комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставати на позиції громадян. Дуже чітко треба дати всім зрозуміти, що інакше і бути не може», - наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України