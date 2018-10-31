Прем’єр-міністр про оформлення субсидій: Органи соцзахисту мають враховувати всі життєві обставини людей

Органи соціального захисту та спеціальні комісії, які приймають рішення про призначення комунальних субсидій, мають враховувати всі життєві обставини людей, що подають заяви про надання державної допомоги. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідання державної установи «Урядовий контактний центр».

Це спеціальний кол-центр, куди з усієї України надходять дзвінки на короткий номер 15-45. Зазвичай спектр звернень не обмежується однією тематикою. Втім, зараз питання призначення субсидій становлять третину всіх звернень.

Глава Уряду особисто прийняв кілька дзвінків та відповів на питання абонентів. Окремі випадки він розглянув спільно з Міністром соціальної політики Андрієм Ревою, який також відвідав кол-центр.

«Живого спілкування ніщо не замінить. Те, що я поспілкувався з людьми, для мене це так само важливо. Я почув, як вони живуть, чим я можу допомогти. Люди ж можуть говорити як про системні проблеми, так і про особисті речі, індивідуальні умови, - сказав Володимир Гройсман. - Я говорив і наголошую: управління соцзахисту мають стояти на боці людини, яка до них звернулася. Наше завдання – захистити кожного. Але зробити це можна, якщо чути і розуміти людину, в якої є проблеми».

Довідково

Кабінет Міністрів спростив процедуру надання субсидій і заклав 55 млрд грн на програму надання субсидій у проект бюджету на 2019 рік. Як наголошував Володимир Гройсман, цих коштів буде достатньо для того, аби забезпечити людей адресною допомогою. За розрахунками Уряду, кількість домогосподарств, які мають право на субсидію цього опалювального сезону, складе близько 7 млн. Остаточні дані про кількість людей, що отримуватимуть субсидію протягом опалювального сезону, можна буде отримати в грудні. Середня щотижнева кількість звернень за субсидіями наразі становить близько 100 тис. осіб.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України