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Андрій Рева: Субсидії є найефективнішим механізмом надання державної підтримки тим, хто її дійсно потребує

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснив, чому надання адресної державної підтримки у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на енергоносії.

Урядовець звернув увагу на те, що будь-яке зниження ціни нижче ринкової вимагає подальшого фінансування різниці з державного бюджету, тобто коштом платників податків.

"У 2014 році, до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет. У цьому році на субсидії витрачається близько 50 мільярдів гривень, що вдвічі менше, ніж коли ми дотували Нафтогаз. Більше того, сьогодні ці кошти через субсидії потрапляють до тих, у кого низькі доходи, а дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення включно з тими, хто має усі можливості самостійно сплачувати", - заявив Андрій Рева.

Варто зазначити, що в інформаційному просторі з'являються маніпуляції щодо значної кількості отримувачів субсидії, але цей аргумент не може свідчити про ефективність чи неефективність програми житлових субсидій у порівнянні з адміністративним регулюванням тарифів, оскільки зниження цін до рівня нижче ринкового потребує подальшої компенсації для усіх ста відсотків населення включно з власниками елітної нерухомості.

Міністерство соціальної політики України

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