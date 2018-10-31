Глава Уряду: Стабільне входження в опалювальний сезон – відповідальність місцевої влади, а Уряд забезпечить право людей на отримання субсидій

Стабільне входження в опалювальний сезон і повне забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури теплом – є прямою відповідальністю місцевої влади. Але Уряд готовий допомогти регіонам, де є складнощі. І так само готовий повністю забезпечити виконання програми надання субсидій для громадян, які потребують адресної допомоги держави. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками Радикальної партії Олега Ляшка.

Ключовими питаннями зустрічі стало забезпечення людей теплом в опалювальний сезон і можливості оплати комунальних послуг. Глава Уряду вислухав позицію народних депутатів і пояснив, що підвищення цін на газ було здійснено в рамках виконання міжнародних зобов’язань України, взятих ще в 2008 році. Не виконати ці зобов’язання - означало б оголосити дефолт і ввести країну в чергову затяжну і глобальну кризу.

«Моя стратегія – сильна економіка, вищі зарплати, зменшення заборгованості, створеної протягом 2008-2013 років. Це між іншим ще один бюджет країни. Шалені кошти, - сказав Володимир Гройсман. – Зараз найголовніше – дати доступ до субсидій. З 1 жовтня ми зняли обмеження. До нового року всі, хто потребуватиме, отримають право на субсидію. Це буде близько 7 млн домогосподарств».

Глава Уряду наголосив, що розуміє проблеми людей і ухвалення відповідальних рішень – єдиний шлях розв’язання накопичених роками проблем. Це стосується як загальноекономічних питань, так і ситуації на місцях.

«За подачею тепла в окремому місті слідкує не Гройсман і не Ляшко, а обраний мер. Свого часу, коли управляв 400-тисячним містом, розпочинав підготовку до чергового опалювального сезону не у вересні, а з 15 квітня – часу завершення попереднього сезону, - зазначив Володимир Гройсман. – Котельні належать не Гройсману і не Ляшку, а міській владі. Ми, як Уряд, забезпечили 17 млрд кубометрів газу в сховищах. Ресурс є. Тепер справа за міськими головами».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України