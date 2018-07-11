Удосконалено порядки призначення та виплати різних видів державної допомоги

7 листопада на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою:
- установлено порядок інформування органами державної виконавчої служби органів соціального захисту населення щодо встановлення факту сплати одним з батьків аліментів;
- передбачено порядок стягнення з одного з батьків, який ухиляється від сплати аліментів, суми сплаченої допомоги, яка підлягає поверненню та зарахуванню її до державного бюджету (у добровільному або судовому порядку);
- надано можливість органам соціального захисту населення перевіряти отриману від одержувачів тимчасової допомоги інформацію через інформаційні системи Мінʼюсту, у тому числі через Єдиний реєстр боржників, Єдиний державний реєстр судових рішень;
- визначено підстави для призупинення виплати тимчасової допомоги терміном на дванадцять місяців у разі подання одержувачем такої допомоги недостовірної інформації про доходи та майновий стан, а також у разі неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) про виникнення обставин, за яких виплата допомоги припиняється;
- установлено однаковий строк для отримання органами соціального захисту населення інформації на запити до відповідних органів державної влади при призначенні соціальних допомог;
- надано право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям без зменшення її розміру сімʼям, до складу яких входять студенти, які не мають доходів або отримують лише стипендію.
Міністерство соціальної політики України