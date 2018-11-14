Програмою «теплих кредитів» скористались 496 тисяч родин, – Геннадій Зубко

Україні працює 1146 підприємств ТКЕ, які постачають тепло для населення. На сьогодні вже підключено до опалення – 96,4% житлового сектору і 99,3% соціальної сфери. Про це на засіданні Уряду повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Три роки поспіль Уряд працює над стабілізацією фінансового стану підприємств ТКЕ. Розроблений Мінрегіоном і прийнятий Парламентом закон №1730 дозволив реструктурувати багатомільярдні борги теплопостачальних підприємств, які були накопичені у попередні роки. На сьогодні 204 підприємства ТКЕ включено до реєстру щодо реструктуризації і 2,7 млрд грн штрафів було списано тими, хто своєчасно і активно включився у цей процес», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець зауважив, що крім фінансової стабілізації і напрацювання маршрутної карти з реформування системи теплопостачання, головне завдання держави – допомога кожній родині. «Це не тільки субсидії зі сплати комунальних послуг, а в першу чергу можливість проведення термомодернізації для зменшення споживання. З початку дії програми «теплі кредити» нею скористалися 496 тис. родин. Це приблизно, як населення міст Житомир і Вінниця разом. Тільки у 2018 році 122 тисячі родин скористалися можливостями цієї програми. Виходить, якщо є прагнення, помножене на можливості, то можна залучити велику кількість людей», – розповів Геннадій Зубко.

У своєму виступі Віце-прем’єр-міністр запропонував передати до комунальної власності ТЕЦ, які сьогодні знаходяться в управлінні Фонду держмайна України. Це дасть можливість провести їх модернізацію за підтримки міжнародних партнерів. «Ми зараз маємо велику підтримку наших міжнародних партнерів – Світового банку і Європейського інвестиційного банку. Це кредити, які сьогодні надаються багатьом містам України, і це сума близько 500 мільйонів євро. Багато міст, провівши модернізацію, або взагалі відмовилися від газу, або ж реструктурували свою систему теплопостачання», – зазначив урядовець.

Він навів приклад міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, де працює програма ЄІБ на суму 31 млн євро щодо модернізації міської теплоцентралі. Але для її ефективної реалізації ТЕЦ потрібно виконати рішення Фонду держмайна України від 2015 року щодо можливості її приватизації. «Сьогодні є згода місцевої влади на прийняття ТЕЦ на баланс міста і є бажання рухатися як по залученню міжнародного кредиту, так і грантової допомоги у 6 млн євро на модернізацію ТЕЦ», – відзначив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України