Замість опалення для людей міська влада Сміли виписала собі преміювання на 10 млн грн, - Геннадій Зубко

Можливо, ситуацію у Смілі, як в окремому місті, і не варто було б виносити на засідання Уряду. Але пріоритетом для держави є людина і українські родини, які сьогодні ще залишаються без тепла. Мова йде про міста Сміла і Шепетівка, де місцеве самоврядування, маючи кошти і можливості, зобов’язане включитися і надати якісні послуги своїм громадянам. Про це на засіданні Уряду наголосив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За словами урядовця, 15 листопада Едуард Кругляк, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України разом із заступником керівника «Нафтогазу» планують виїхати в місто Сміла на сесію міської ради, щоб допомогти у прийнятті рішення щодо теплопостачання у місті.

«Уряд не влаштовує ситуація, коли на виплати премій працівникам міської ради виділялося 10 млн грн, в той час як на виплату боргу за опалення влада міста кошти не змогла знайти. Місцеві депутати впродовж трьох місяців шукали кошти, щоб дати гарантії для вчасного запуску опалення. Мова йде про 15 мільйонів гривень. Але у той же час кошти на стимулюючі виплати - за інтенсивність праці, за напруженість на роботі - працівникам міської ради Сміли були знайдені. Преміювання на соціально-культурну сферу в 5 млн грн теж виплачено. Тож у мене виникає питання: чи ефективно розподіляються кошти, які виділяються на міський рівень? Я вважаю, що ні», - наголосив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що депутати Верховної Ради вже зареєстрували постанову про проведення перевиборів у Смілі, а також відкрито кримінальне провадження щодо безвідповідальної позиції міської влади Сміли і несвоєчасного запуску опалювального сезону. Геннадій Зубко наголосив на необхідності прийняття закону щодо державного нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування.

«Людям треба говорити чесно і відверто, що в них нема тепла тому, що відповідальні керівники міст невчасно встали, невчасно прокинулися і, вчасно отримавши кошти, не зробили того, що від них вимагалося – вчасно забезпечити опалення. Тому я вкотре закликаю до відповідальності на місцевому рівні. Хочу запевнити, що ті кримінальні провадження, які були відкриті, будуть доведені до суду як стосовно безвідповідальності керівництва місцевого самоврядування, так і щодо розкрадання коштів на шляху до їх залучення у теплоенергетику», - наголосив Геннадій Зубко

Служба Віце-прем'єр-міністра України