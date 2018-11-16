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Павло Розенко: З наступного року пенсії будуть осучаснюватися автоматично

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Із березня 2019 року розпочнеться щорічне автоматичне осучаснення пенсій для всіх громадян. Про це в ефірі «5 каналу» сказав Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Головний позитив пенсійної реформи, який люди відчують у 2019 році, – це те, що з наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке проходитиме щороку. Вже не від рішень Уряду залежатиме перерахунок пенсій, це вже буде автоматичний режим», - зазначив він.

«Із 1 березня всі категорії громадян, всі пенсіонери отримають перерахунок пенсії залежно від зміни коефіцієнтів і від базового розміру мінімальної зарплати, за якою розраховуються пенсії», - пояснив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко також зауважив, що з 1 січня 2019 року отримають черговий перерахунок пенсій військові пенсіонери.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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