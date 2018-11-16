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Підвищення рівня пенсій не призвело до зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, - Павло Розенко

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Підвищення рівня пенсійного забезпечення не призвело до зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Про це в ефірі «5 каналу» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«При тому, що рівень пенсійного забезпечення збільшився внаслідок осучаснення пенсій у жовтні минулого року, цьогорічного перерахунку пенсій військовослужбовцям і тим, в кого розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму, дефіцит бюджету Пенсійного фонду не збільшився. У цьому році ми фінансуємо бюджет Пенсійного фонду на рівні попереднього», - сказав він.

«Зараз ми працюємо в межах наших запланованих графіків і говоримо про те, що навпаки - будемо скорочувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду», - додав Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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