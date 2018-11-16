Нові ДБН забезпечать доступну інфраструктуру для осіб з інвалідністю, – Геннадій Зубко

Досі всі державні будівельні норми України по створенню безбар’єрного простору для осіб з інвалідністю носили суто рекомендаційний характер. До того ж навіть ці мізерні рекомендації не враховували потреби для людей з порушеннями зору і слуху. Наше завдання – повернути втрачені можливості і створити дійсно комфортну інфраструктуру для кожного українця. На цьому наголосив під час засідання Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури під головуванням Першої леді України Марини Порошенко Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

До роботи Комітету також долучилися представник Президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич та представники громадських організацій України.

«В Україні понад 95% об’єктів житлового та громадського призначення залишаються недоступними для людей з інвалідністю. В більшості шкіл доступність до першого поверху 77,2%, до другого – 0,4%, до третього – взагалі 0,13%! Настав час змінити це! Ми маємо якнайшвидше вирішити ці питання і забезпечити безпеку і комфорт життєвого простору для всіх українців. І для цього у нас є потужний інструмент – нові ДБН «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», засновані на європейських стандартах та підходах, прописує всі необхідні алгоритми забезпечення доступності при проектуванні та будівництві, а також враховує потреби людей з порушеннями зору та слуху», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, нові ДБН стануть обов’язковими. Виконання цих вимог зроблять кожне місто України комфортним і зручним для всіх громадян без винятку.

За словами Марини Порошенко, основна відмінність оновлених ДБН полягає в тому, що вони побудовані на основі принципів універсального дизайну та розумного пристосування. «Цей документ стосується усіх маломобільних груп населення – з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху та інших нозологій. Наприклад, для незрячих чи осіб з порушеннями зору в проекті ДБН прописано обов’язкове проектування тактильних і візуальних елементів доступності й аудіопокажчиків. Або для осіб з порушенням слуху будуть запроваджені додаткові системи звукопідсилення й світлові табло, чи організовано сурдопереклад та субтитрування», – зазначила вона.

Служба Віце-прем'єр-міністра України