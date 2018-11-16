Глава Уряду про опалювальний сезон: Люди більше не повинні страждати

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає прямим шантажем і недолугістю дії деяких мерів українських міст, які допустили зриви початку опалювального сезону. Люди через такі дії страждати не повинні. Про це Глава Уряду сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Вінниці.

Він наголосив, що абсолютна більшість мерів планово підготували міста до опалювального сезону. І Уряд так само зробив усе, аби НАК «Нафтогаз України» закупив достатню кількість газу. Ухвалені рішення про можливості реструктуризації боргів, про неможливість відключення від опалення взимку. Всі потрібні умови – створені. І ті, хто ними скористався – проблем не мають.

«Хто не зробив свою роботу, почали шантажувати людей, - сказав Володимир Гройсман. - Довелося втрутитися. Фактично ми компенсували бездіяльність деяких місцевих голів. Але всі люди розумні знають: в Уряду немає котельні, яку треба запалити, і не працівники Уряду перевіряють роботу тепломереж. Це робить місцева влада. Це її пряма відповідальність. Закінчився один опалювальний сезон – починай готуватися до наступного. Люди не повинні страждати».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України