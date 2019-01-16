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Андрій Рева: Виплата субсидій у готівковій формі почнеться з березня цього року

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Про намір внести зміни в систему надання субсидій у грошовій формі повідомив Міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю журналістам РБК-Україна.

«Була нарада у Президента України за участі Прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін, а саме «Укрпошти», «Нафтогазу», Пенсійного фонду, громадських організацій, представників ОСББ. Було ухвалене політичне рішення про те, щоб тих людей, яким призначена субсидія з жовтня, перевести на грошові розрахунки уже в готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня мати уявлення про те, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку усім видати гроші і подивитися, як це буде працювати», - пояснив Андрій Рева.

Він окремо зазначив те, що обидва механізми монетизації, готівковий і безготівковий, працюватимуть паралельно.

«Сьогодні у нас 4 мільйони отримувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень. Тобто 6 мільярдів гривень на місяць ми видаватимемо готівкою», - розповів Міністр. А в безготівковій формі субсидію отримуватимуть ті громадяни, які звернулися до управлінь соцзахисту після 1 січня 2019 року.

Міністерство соціальної політики України

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