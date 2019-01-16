Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 2019 рік

Кабінет Міністрів України 16 січня 2019 року затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 2019 рік, яким передбачено, що доходи Фонду цього року (разом із залишком коштів на початок 2019 року) становитимуть 14,7 млн гривень, з них страхові внески – 12,6 млн гривень.

При цьому видатки Фонду в 2019 році визначено у розмірі 13,5 млн грн, зокрема на виплату матеріального забезпечення, надання соціальних послуг та здійснення заходів сприяння зайнятості, профілактику настання страхових випадків, допомогу по частковому безробіттю передбачається витратити 10,4 млн гривень.

Прийняття бюджету Фонду на 2019 рік сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам і роботодавцям відповідно до законів України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та „Про зайнятість населення”.

Міністерство соціальної політики України