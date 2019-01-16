Бюджет Фонду соціального страхування України на 2019 рік затверджено

Уряд 16 січня прийняв постанову „Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік” відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Зокрема, затверджено дохідну частину бюджету Фонду (разом із залишком коштів на початок року) в сумі 23,29 млрд гривень, видаткову в сумі 23,26 млрд гривень.

Проект бюджету Фонду на 2019 рік є збалансованим і бездефіцитним.

Прийняття акта сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, які спричинили втрату працездатності, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством.

Міністерство соціальної політики України