Для людей з інвалідністю запроваджено онлайн-сервіс придбання залізничних квитків

Крок за кроком Міністерство соціальної політики впроваджує європейські стандарти обслуговування з метою підвищення якості життя населення.
Відсьогодні разом з Укрзалізницею запроваджено сервіс придбання пільгових квитків в онлайн-режимі через Інтернет для осіб з інвалідністю.
Під час оформлення пільгового проїзду в режимі реального часу через Інтернет перевіряється інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд.
Оскільки сервіс працює в тестовому режимі, для нас дуже важливі Ваші пропозиції щодо вдосконалення його функціонування.
Міністерство соціальної політики України