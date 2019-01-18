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Для людей з інвалідністю запроваджено онлайн-сервіс придбання залізничних квитків

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Крок за кроком Міністерство соціальної політики впроваджує європейські стандарти обслуговування з метою підвищення якості життя населення.

Відсьогодні разом з Укрзалізницею запроваджено сервіс придбання пільгових квитків в онлайн-режимі через Інтернет для осіб з інвалідністю.

Під час оформлення пільгового проїзду в режимі реального часу через Інтернет перевіряється інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд.

Оскільки сервіс працює в тестовому режимі, для нас дуже важливі Ваші пропозиції щодо вдосконалення його функціонування.

Міністерство соціальної політики України

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