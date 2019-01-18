ванна Климпуш-Цинцадзе виступає за святкування Дня батька у червні

Ініціатива щодо запровадження в Україні Дня батька оформилася у підготовлений Мінсоцполітики відповідний проект Указу Президента. Однак варто переглянути запропоновану Міністерством дату святкування (третю неділю вересня), оскільки більшість країн світу відзначають це свято в червні, а саме третьої неділі червня. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе під час п’ятої регіональної наради щодо пріоритетів гендерної політики.

«На моє глибоке переконання, доречніше відзначати День батька третьої неділі червня, саме тоді, коли його святкують у понад 80 країнах світу. Сподіваюся, найближчим часом ми зважимо всі аргументи, відпрацюємо це питання і прийдемо до єдиного знаменника», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

За її словами, відзначення Дня батька буде гарним приводом не лише подякувати татусям за турботу, а й нагадати деяким з них про обов`язки батьківства. Водночас воно допоможе суспільству зрозуміти, а отже, і гідно оцінити рішення тих чоловіків, які, наприклад, користуються можливістю відпустки з догляду за дитиною, розділяючи цю відповідальність із жінками.

«Чому нам потрібне таке свято? Це знову ж таки про рівність, про залученість і міцну сім`ю, де обоє батьків беруть однакову участь у житті дітей. Я не знаю країни, де було би більше душевних і вдячних пісень про матір, де би образ матері був так глибоко осмислений у класичній літературі і фольклорі, як в Україні. Це, безперечно, добре. Але на цьому тлі незаслужено недооціненим залишається тато. Це неправильно. Неправильно не лише з міркувань моралі і елементарної вдячності, а й тому, що в суспільній свідомості відповідальність за виховання дітей покладається тільки на жінок, закріплюючи хибні стереотипи», – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, вчора у Києві відбулася п’ята регіональна нарада щодо пріоритетів гендерної політики під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. У ній взяли участь понад 100 фахівців з Київської, Чернігівської, Полтавської, Сумської та Черкаської областей, а також заступники профільних міністерств та представники органів місцевої влади.

Довідково

Проект Указу Президента щодо відзначення Дня батька в Україні Мінсоцполітики розробило на виконання доручення Віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Служба Віце-прем'єр-міністра України