Від монетизації субсидій виграють всі, - Павло Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що монетизація субсидій буде вигідна і споживачам, і надавачам послуг. Про це він сказав в ефірі «Українського радіо».

«При нормальній роботі механізму монетизації субсидій виграють всі. І споживачі послуг отримають живі кошти на руки, і надавачі цих послуг отримають живі кошти», - зазначив Павло Розенко, нагадавши, що раніше розрахунки з надавачами послуг з боку Державного бюджету України здебільшого відбувалися через систему взаємозаліків.

Павло Розенко зауважив, що отримувачі субсидій, які будуть економити енергоресурси, зможуть використати залишки коштів на власні потреби. Водночас він наголосив на тому, що субсидія — це, насамперед, цільовий платіж, це цільова допомога держави для сплати за житлово-комунальні послуги. «Тобто людина зобов’язана використати ці кошти, насамперед, для сплати за надані послуги, а вже економію коштів вона може використати на власні потреби», - пояснив він.

«Я переконаний, що 95 відсотків споживачів — це свідомі споживачі, які чудово розуміють, що ці кошти треба спрямовувати на оплату за житлово-комунальні послуги. Але будуть і ті люди, які намагатимуться некоректно їх використовувати. Безперечно, ми зараз відпрацьовуємо і механізми, яким чином убезпечитися від цього. Але люди самі зацікавлені в тому, щоб ці кошти отримувати постійно, а для цього треба сплачувати за житлово-комунальні послуги», - підсумував Віце-прем’єр-міністр.

Служба Віце-прем'єр-міністра України