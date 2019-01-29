Понад 129 тисяч українців отримали допомогу адвокатів системи безплатної правової допомоги у 2018 році

Минулого року адвокати системи безоплатної правової допомоги забезпечили захист 129 160 громадян у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Інтереси ще майже 35 тисяч українців у суді захистили працівники центрів БПД. Ще понад 550 тисяч українців отримали консультації та роз’яснення від співробітників БПД. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Лише минулого року нашим захисникам вдалося домогтися виправдувальних вироків у 280 кримінальних провадженнях. Це значить, що ще 280 невинуватих українців було врятовано від тюрми. Якби не було наших адвокатів, всі ці люди, за часто сфабрикованими для забезпечення гарної статистики справами, потрапили б за грати, а їхнє життя назавжди було б зруйноване тавром злочинця», – зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, статистика свідчить, що за захистом своїх прав у суді до центрів та бюро безоплатної правової допомоги, яких нині діє 552 по всій країні, найчастіше звертаються саме незахищені категорії населення, на які й було розраховано створення системи БПД. Так, 64,9% від усіх, хто звернувся за допомогою, становили малозабезпечені особи, 13,6% – особи з інвалідністю, 9,3% – внутрішньо переміщені особи, 8,9% – учасники бойових дій, 1,5% – діти.

«Та найголовніше – ми продовжуємо розширювати коло осіб, які мають право на гарантовану державою правову допомогу. Минулого року до цього переліку було додано тимчасово переміщених осіб, а також розширено коло питань, з яких правова допомога надається учасникам АТО. Цьогоріч таке право отримали постраждалі від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі й усі без винятку діти», – зазначив Міністр юстиції.

Він зауважив, що з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги розвивається мережа дистанційних пунктів доступу до БПД та проводяться виїзди мобільних консультаційних пунктів для прийомів громадян. Минулого року утворено та забезпечено роботу нових 992 дистанційних пунктів доступу. Завдяки цьому їх загальна кількість перевищила 3000.

«За весь минулий рік наші мобільні консультаційні пункти здійснили понад 13 тисяч виїздів. Загалом упродовж 2016-2018 року таких виїзних прийомів громадян було проведено майже 31,5 тисячі. Завдяки цьому 214 тисяч українців отримали правові консультації та роз’яснення фактично в себе вдома», - підкреслив Павло Петренко.

Разом з тим, додав очільник Мін’юсту, важливим інструментом роботи з громадянами є гаряча лінія контакт-центру системи БПД, яка діє за номером 0 800 213 103. За минулий рік було прийнято більше 360 тисяч дзвінків, з яких 35% (понад 80,3 тис.) стосувалися питань отримання правових консультацій.

За його словами, у 2018 році система БПД була залучена до реалізації за підтримки ЮНІСЕФ та Програми USAID «Нове правосуддя» пілотного проекту відновного правосуддя для неповнолітніх. Почати його реалізацію планується вже цього року. Відповідний спільний наказ вже виданий Мін’юстом та Генпрокуратурою.

«Фактично наші адвокати виступатимуть медіаторами або посередниками, які дадуть можливість неповнолітнім, які вперше вчинили нетяжкий злочин, знайти шлях для позасудового примирення з постраждалим без винесення вироку. Окрім цього, учасники програми пройдуть через тренінги, які дадуть їм можливість усвідомити помилку та повернутися до нормального життя», – сказав Міністр юстиції.

Міністерство юстиції України