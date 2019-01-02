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Робота над удосконаленням соціального захисту сімей загиблих учасників проти агресора на сході України

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Власне робота ця почалась із моменту першої зустрічі в Міністерстві соціальної політики України з представниками ГО «Незламні матері України» та БФ «Спілка матерів загиблих в АТО».

Варто зазначити, що потреба змін назріла не лише в соціальному напрямку, а й інших важливих засадничих функціях держави. Що, за словами Державного секретаря Міністерства, Віктора Іванкевича, підкреслює нагальну потребу цих змін, бо законодавство щодо захисників Вітчизни було виписано ще за радянських часів.

У прибулих на розмову батьків, сини загинули в 2014-2015 роках. І як сказала одна із мам, Тамара Аболмасова: «Ми раніше не підіймали ці питання, бо всі майже по два роки відходили від особистих трагедій і вчились жити знову….».

Зрозуміло, що в період тотального розвороту історичного вектора в бік справедливості, світоглядної трансформації країни державним органам влади не просто охопити все без участі громадянського суспільства.

Тому, як зазначили в Міністерстві, це не остання і не просто зустріч із представниками батьків загиблих на фронті дітей, а початок результативної співпраці.

Члени громадського об’єднання, які були на цій зустрічі, залишили в Міністерстві пропозиції щодо удосконалення моделі соціального захисту родин, чиї діти полягли за незалежність України.

«Усе, що вами виписано – це вже план дій, який потрібно виконувати, - зазначив Віктор Іванкевич і продовжив: - однак, оскільки пропозиції відносяться до різних компетенцій, то необхідно аби його вивчили й опрацювали фахівці Міністерства, щоб в результаті ми з вами могли сказати, що зробили свою роботу якісно».

Наступну зустріч учасники діалогу запланували через три тижні.

Міністерство соцiальної політики України

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