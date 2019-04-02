Після монетизації людина матиме живі кошти і самостійно контролюватиме якість послуг і розрахунки за неї

Впроваджуючи монетизацію субсидій, ми досягаємо двох цілей. Перше, громадяни не повинні бути заручниками постачальників послуг. Раніше рахунки для субсидіантів формувалися поза їх очами і ніхто не міг проконтролювати справжній обсяг наданих послуг і споживання. Після монетизації людина матиме живі кошти і самостійно контролюватиме як якість послуг від постачальника, так і розрахунки за них. Друге, за рахунок віртуального проходження субсидій в українців зникає зацікавленість рухатися в напрямку енергоефективності, і ми маємо зламати цей стереотип.

Про це під час ефіру на телеканалі «112 Україна» заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Ми не можемо говорити про можливість зменшення вартості газу у 2-4 рази, як це дехто популістично заявляє. Але ми можемо говорити про можливості зменшення удвічі або утричі енергоспоживання. А це означає, що ми можемо зменшити рахунки. І для цього необхідно мати «живі кошти», – зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що сьогодні українці, які отримували субсидії, знову починають вчитися платити за комунальні послуги. Вони можуть чітко заміряти, скільки вони споживають, думати про те, як зменшити споживання, проконтролювати і вирішувати, що можна для цього зробити.

Нагадаємо, у Держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці повинні отримати «живими коштами».

Служба Віце-прем'єр-міністра України