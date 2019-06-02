Мінсоцполітики залучає досвід міжнародних організацій для захисту прав вразливих категорій громадян на окупованих агресором територіях

5 грудня 2019 року заступник Міністра соціальної політики Микола Шамбір провів робочу зустріч з делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні на чолі з Аланом Ешліманном.

Захід був присвячений обговоренню проблем соціального захисту тих вразливих категорій громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та шляхів їх вирішення.

Микола Шамбір заявив про зацікавленість у поглибленій співпраці з МКЧХ для створення дієвих механізмів вирішення зазначених проблем, водночас він зазначив і про ті фактори, які стоять на заваді їх реалізації. Так, збройна агресія Російської Федерації унеможливлює будь яку діяльність державних органів влади України на тимчасово окупованих територіях і робить соціально незахищені категорії громадян фактично заручниками агресора.

Сторони домовились про продовження консультацій із залученням профільних спеціалістів для пошуку дієвих рецептів вирішення проблем соціального захисту українських громадян.

Міністерство соцiальної політики України