Монетизація субсидій - це стимул і мотивація людей до впровадження енергоефективності, - Геннадій Зубко

Cьогодні для України стоїть дуже непросте завдання, яке окреслив Президент Петро Порошенко - за 5 років вийти на нуль споживання імпортного газу. З 2014 року ми пройшли дуже нелегкий шлях, щоб кожного року зменшувати споживання імпортного газу і підвищувати енергетичну незалежність України. Йдеться не тільки про збільшення видобутку українського газу, а ще й про зменшення споживання газу в цілому. Про це у прямому ефірі на радіо НВ заявив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Сьогодні енергоспоживання в Україні - 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні 50, 60, 80. Біля 18 млрд кубів газу щорічно споживає житловий сектор! Тож ми розробили маршрутну карту щодо монетизації субсидій, яка передбачала два етапи. У минулому році ми перейшли на монетизацію на рівні підприємств-постачальників послуг. На цей рік було заплановано монетизацію на рівні домогосподарств, яка зараз стартувала. Чому? Тому що для нас є дуже важливим, щоб споживач сам управляв своїми коштами і управляв своєю енергоефективністю! Ніхто не буде заперечувати, що субсидія, яка являла собою віртуальні клірингові розрахунки - на практиці була гальмом енергоефективності. Адже люди, які її отримували, не були зацікавлені у впровадженні енергоефективності і відповідно економії», - зазначив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що наразі Україна переходить на систему, коли субсидіант буде чітко розуміти, що він отримує субсидії по соціальних нормативах споживання.

«Людина, яка споживає менше газу і відповідно сплачує менше, може ці кошти інвестувати в енергоефективність і надалі економити ще більше власних коштів. Тож, на мою думку, монетизація субсидій це стимул і мотивація людей до впровадження енергоефективності», - відзначив Геннадій Зубко.

На сьогодні практично 4 млн домогосподарств потребують допомоги від держави. З них 69,9% - це люди пенсійного віку.

Служба Віце-прем'єр-міністра України