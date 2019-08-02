Є всі підстави говорити про те, що середня зарплата в доларовому еквіваленті досягне рівня докризового періоду вже в цьому році

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що розмір середньої заробітної плати в доларовому еквіваленті досягне рівня докризового періоду вже у 2019 році.

«Я думаю, що реально в 2019 році, зберігаючи такі темпи росту економіки, розмір середньої зарплати в доларовому еквіваленті досягне докризового рівня вже в цьому році», - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Павло Розенко нагадав, що Світовий банк і МВФ свого часу прогнозували відновлення розміру зарплат в доларовому еквіваленті лише в 2021 році. «Світовий банк і МВФ говорили про те, що внаслідок військових дій Україна втратила частину економічного потенціалу і відновлення розміру зарплат в доларовому еквіваленті можливе лише в 2021 році. Сьогодні ми вже значно оптимістичніше налаштовані і є всі підстави говорити, що не у 2021 році, а вже у 2019 ми будемо мати середню зарплату на рівні докризового періоду», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

«Я вважаю, що це успіх чинної влади і усіх, хто працював в Уряді у 2014 році, коли були прийняті дуже важкі рішення про замороження соціальних стандартів, але це був єдиний варіант тоді, щоб вберегти країну від дефолту. Сьогодні ж ми робимо все для того, щоб зростання соціальних стандартів і заробітних плат відбувалося швидшими темпами, ніж зростання інфляції», - сказав Павло Розенко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України